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Происшествия10 сентября 2021 12:48

В Ростове задержали журналиста Игоря Хорошилова

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Предварительно, арест провели из-за публикации экстремистских материалов

Предварительно, арест провели из-за публикации экстремистских материалов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове задержали главного редактора ростовского издания «Голос» Игоря Хорошилова. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил сам журналист на своей странице в Facebook.

- Задержан. Везут в отдел, - написал Игорь Хорошилов.

Представитель СМИ подозревает, что его арестовали из-за публикации экстремистских материалов, связанных с запрещенным в России фондом. Также Хорошилов сообщил, что к нему «не допускают адвоката и настаивают на следственных действиях».

Ранее в донской столице по похожему делу задержали журналистку Беллу Насибян. Предварительно известно, что она якобы захватила на видео нежелательный плакат, а потом опубликовала ролик в Instagram.

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