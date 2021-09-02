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Общество2 сентября 2021 14:06

В Ростове-на-Дону задержали журналистку Беллу Насибян

Об этом стало известно сегодня, 2 сентября
Ангелина СКИБА
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Девушку задержала полиция

Девушку задержала полиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове задержали журналистку Беллу Насибян. Об этом в соцсетях сообщил кандидат в депутаты Госдумы Александр Рябчук. Он опубликовал пост с информацией сегодня, 2 сентября.

- Члена моей команды, журналистку Беллу Насибян задержала полиция около детского сада, куда она отводила утром ребенка. Сейчас Белла не выходит на связь. Что инкриминируют, пока точно сказать нельзя, вроде «Сотрудничество с нежелательными организациями», - написал Александр Рябчук.

Предварительно известно, что девушка вместе с избирательным стендом на камеру захватила плакат с информацией запрещенного в России фонда. Позже это видео она загрузила в Instagram.

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