В Ростовской области сообщили о задержании в экс-владельца новочеркасского завода

Предпринимателя подозревали в преднамеренном банкротстве своей организации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 31 августа, в Ростовской области стало известно о задержании бывшего владельца и основателя новочеркасского стеклотарного завода. Предварительно известно, что бизнесмена якобы арестовали в Австрии по запросу России. Об этом сообщает портал 1rnd.ru, однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Известно, что предприниматель ранее находился в федеральном розыске. Его подозревали в преднамеренном банкротстве своей организации. Предприятие разорилось еще в 2017 году.

Новочеркасский завод был одним из крупнейших в своей отрасли на юге страны. Пиковых показателей добилась в 2014 году. Тогда выручка составила 2,3 млрд рублей, а чистая прибыль - 35,8 млн рублей.

Ранее о статистике по банкротству с начала пандемии рассказали в Арбитражном суде. В инстанции отметили, что материалов о несостоятельности стало больше на 98,5%.

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