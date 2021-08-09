Арбитражный суд: «Число заявлений о банкротстве увеличилось в Ростовской области на 98,5%»

От предприятий суд получил в три раза больше обращений, чем в прошлом году Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области во время пандемии возросло количество дел о банкротстве. Заявления подавали как обычные жители региона, так и целые предприятия. От последних, к слову, поступило в три раза больше обращений, чем в прошлом году. Такие данные по итогам полугодия опубликовал Арбитражный суд.

- Всего поступивших материалов о несостоятельности стало больше на 98,5%: 4093 заявления против 2062 за аналогичный период 2020 года. Относительно показателя 2019 года зафиксировали увеличение на 168,2%: 4093 заявления против 1526, - отметили в инстанции.

Из этого числа, по данным суда, с начала 2021 года от обычных граждан поступило 3160 заявлений, это на 84,7% больше показателя 2020 года, тогда было 1711. В 2019 году - 998, что на 216,6% больше сегодняшних цифр.

При этом о банкротстве организаций и предприятий направили 835 исков, это почти в три раза превышает цифру прошлого года - 274, и в два раза цифру позапрошлого - 407.

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