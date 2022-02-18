В Ростовской области браконьеры с уловом на миллион и краснокнижной рыбой пытались сбежать от пограничников

Четверо пойманных пытались сбежать от пограничников. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ростовской области пресекли в акватории Таганрогского залива Азовского моря незаконный промысел водных биоресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу России. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ведомства.

Браконьеры попались в селе Петрушино Неклиновского района. Пограничный наряд задержал четырех местных жителей на береговой полосе за выход в море без уведомления пограничных органов.

У браконьеров оказался улов примерно на миллион рублей. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

- При задержании они не подчинились законным требованиям и пытались скрыться, - добавили в пресс-службе. - У нарушителей изъяли более 500 особей рыбы частиковых пород, среди которых в сетях оказались и особо ценные виды, занесенные в Красную книгу России — это севрюга и русский осетр.

Ущерб, по предварительной оценке, составил около миллиона рублей.

В сетях было около 500 рыб. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

- В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях, - рассказали в пресс-службе. - Кроме того, проводится проверка на выявление признаков составов преступлений по статье 256 Уголовного кодекса за незаконный вылов водных биоресурсов и по статье 258.1 за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России.

По второй статье пойманным грозит максимальное наказание до 9 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 3 миллионов рублей. Напомним, в Ростовской области шестеро браконьеров получили по 5 лет лишения свободы в колонии, когда рассчитывали на меньший срок, из-за того, что в сетях оказался осетр весом менее 100 граммов.

В улове были и краснокнижные рыбы. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

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