В Ростовской области рыбаки получили пять лет колонии за 96-граммового осетра

Екатерина Гордон поможет донским рыбакам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе шестеро таганрогских рыбаков получили по пять лет колонии за поимку одного 96-граммового осетра. О вопиющей на свой взгляд ситуации рассказала правозащитница Екатерина Гордон в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

- Жили-были рыбацкие семьи в городе Таганрог Ростовской области. Жены воспитывали детей, а мужья ловили рыбу…Было у них ИП, выживали как могли. Как-то раз рыбаки забросили сеть в Таганрогском заливе, попали в осаду с погонями и выстрелами, - написала Гордон.

А дело все в том, что 24 декабря минувшего года в сети рыбаков попал лишь один 96-граммовый малек русского осетра. За это вопиющее нарушение Азовский городской суд приговорил рыболовов к пяти годам колонии общего режима. Екатерина Гордон считает подобное наказание совершенно несправедливым.

- А ведь, в истории судебной практики за такой грех дают условный срок. За что же такое жесткое наказание? Как правило, за незаконный вылов рыбы наказание предусмотрено по шесть месяцев лишения свободы... - отметила правозащитница.

В ближайшем будущем приговор будет обжалован в суде Апелляционной инстанции Ростовской области.

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