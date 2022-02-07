В Ростовской области рыбаки получили пять лет колонии за 96-граммового осетра

Екатерина Гордон поможет донским рыбакам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донском регионе шестеро таганрогских рыбаков получили по пять лет колонии за поимку одного 96-граммового осетра. О вопиющей на свой взгляд ситуации рассказала правозащитница Екатерина Гордон в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.
- Жили-были рыбацкие семьи в городе Таганрог Ростовской области. Жены воспитывали детей, а мужья ловили рыбу…Было у них ИП, выживали как могли. Как-то раз рыбаки забросили сеть в Таганрогском заливе, попали в осаду с погонями и выстрелами, - написала Гордон.
А дело все в том, что 24 декабря минувшего года в сети рыбаков попал лишь один 96-граммовый малек русского осетра. За это вопиющее нарушение Азовский городской суд приговорил рыболовов к пяти годам колонии общего режима. Екатерина Гордон считает подобное наказание совершенно несправедливым.
- А ведь, в истории судебной практики за такой грех дают условный срок. За что же такое жесткое наказание? Как правило, за незаконный вылов рыбы наказание предусмотрено по шесть месяцев лишения свободы... - отметила правозащитница.
В ближайшем будущем приговор будет обжалован в суде Апелляционной инстанции Ростовской области.
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