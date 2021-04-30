Екатерина Гордон считает, что аксайские рынки закрыли из-за «борьбы диаспор»

Ситуацию в Аксайском районе уже прокомментировал губернатор Фото: Александр РОГОЗА

Правозащитница и телеведущая Екатерина Гордон на странице в Instagram представила свою версию произошедшего на рынках Аксайского района. Она считает, что торговые зоны могли перекрыть в том числе из-за «борьбы диаспор».

- По слухам, азербайджанскую диаспору победила армянская. Я отношусь ко всем национальностям с уважением, но в этой борьбе за ключевые рынки страдают скромные предприниматели и их семьи, - написала Екатерина Гордон.

Также юрист задалась вопросом о том, почему за последние несколько лет на рынках не замечали беззакония, которое совершали под покровительством главы Аксайского района Виталия Борзенко.

Ранее ситуацию в Аксайском районе прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев