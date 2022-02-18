На видео попало, как в ростовском автобусе двое мужчин набросились на пассажира и жестоко избили его

Полиция начала проверку после драки в автобусе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове, в городском пассажирском автобусе, курсирующем по проспекту Ворошиловскому, двое молодых мужчин напали на третьего. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы случившегося. Они же выложили и видео драки в паблик "Ростов Главный".

Кадры получились довольно жестокими. На видео двое мужчин, чей возраст, предположительно, 25-35 лет, бьют сидящего у окна парня.

Причем, удары наносят со всей силы. Один из злоумышленников, видимо, стараясь добраться до головы жертвы, встал на соседнее кресло. Затем мужчины начинают вытаскивать третьего в проход. Все это сопровождается нецензурной бранью.

Потерпевший, в свою очередь, не пытается сопротивляться, а лишь закрывает лицо руками.

При этом реакция у других пассажиров довольно сдержанная. Так, кто-то отходит в сторону, видимо, опасаясь за свое здоровье. Кто-то снимает на телефон. За кадром слышно : «Вы что творите, пацаны».

Затем в конфликт вмешивается женщина, которая просит прекратить экзекуцию, а в конце к дерущимся подходит какой-то пассажир и предпринимает неудачные попытки прекратить потасовку. На этом видео прерывается.

Пост собрал несколько десятков комментариев.

- Предыстория не важна, когда такое. Достаточно было людей в автобусе, чтобы дать отпор. Нам не хватает единения, тогда бы и уверенность в себе подтянулась, - написал один из подписчиков группы.

- Ужас, как колошматят бедного. Только на это и способны, видимо, - прокомментировала другая подписчица паблика.

Третьего комментатора удивило то, что никто не вызвал полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проходит проверка.

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