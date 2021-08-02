Участвовали 100 человек: массовая драка произошла на овощной ярмарке в Ростове

Сейчас на рынке работают полицейские. Они выясняют детали произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 2 августа на ярмарке около старого аэропорта Ростова произошла массовая драка. В ней участвовали 100 человек. Конфликт удалось разрешить только после вмешательства полиции и Нацгвардии. Об этом сообщили в «Донской торговой компании».

Как выяснилось, отношения на площадке выясняли продавцы. Они начали потасовку в 3 часа ночи из-за того, что одну из машин с овощами поставили в ряду для ягодной продукции.

- Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около 100 человек. Произошла драка. Охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликтующих, поэтому вызвали полицию и группу Нацгвардии. Совместными усилиями правоохранителей и руководства рынка удалось остановить беспорядки, - рассказали в журналистам «КП - Ростов-на-Дону».

Сейчас на рынке работают полицейские. Они выясняют детали произошедшего, а также опрашивают участников и очевидцев. К этому моменту торговлю ведут в обычном режиме.

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