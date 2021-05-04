Овощной рынок будет работать на территории старого аэропорта почти год

Торговцы будут продолжать работу в старом аэропорту почти год. Фото: Региональная корпорация развития.

Торговцы овощами будут продолжать работу на территории старого аэропорта, без малого, год. Об этом сообщили в Региональной корпорации развития.

Стоит отметить, что в эти праздничные дни предпринимателям не придется платить за торговлю. А также, въезд на территорию тоже будет бесплатным. В настоящее время торговлю в старом аэропорту ведут более 500 продавцов.

Напомним, что 27 апреля, на рынки в Аксайском районе вошли тысячи силовиков и стали проводить активную проверку. А затем все предприниматели были выселены со своих рабочих мест, которые они они занимали долгие годы.

Спустя недолгое время, торговцам предоставили площадку для ведения торговой деятельности. Ей стал старый аэропорт. Организатором торговли выступает «Донская торговая компания», которая заключила контракт с «Аэросити».

Договор будет действовать в течение 11 месяцев.

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