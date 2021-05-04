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Общество4 мая 2021 9:00

"Дайте нам работать!": тысячи оставшихся без работы предпринимателей просят власти вернуть им места для торговли

Продавцы автодеталей, предметов быта и много другого хотят вернуться на свои старые места
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Торговцы закрытых рынков просят вернуть им старые места работы

Торговцы закрытых рынков просят вернуть им старые места работы

Фото: change.org

Предприниматели сразу четырех закрытых в Аксайском районе рынков "Алмаз", "Атлант", "Атлант Сити" и "Строительный" обратились к властям с требованием вернуть им старые рабочие места. Соответствующую петицию они создали на популярном интернет-портале.

- С 27 апреля и по сегодняшний день, без объяснения причин, без уведомлений и без каких либо заявлений, наши рабочие места были закрыты силовыми структурами (ОМОН, полиция, Росгвардия, ДПС, ФСБ, а также люди в военной экипировке и балаклавах без опознавательных знаков). Мы имеем все официально выданные разрешения на работу, договора аренды и собственности и с нашей стороны никаких нарушений нет. Нам никто не дает объяснений почему это происходит, - посетовали на происходящее оставшиеся без работы торговцы.

Стоит отметить, что работники этих рынков вели торговлю не из палаток, а имели централизованные магазины до 1000 квадратных метров, а также склады с товаром, поставка которого осуществлялась из-за рубежа. Предприниматели просят вернуть им старые рабочие места, поскольку туда уже был вложен значительный капитал, а начинать все с нуля у большинства торговцев нет ни сил, ни времени, ни денег.

- Нам не важно кому юридически будет принадлежать земля под нашими магазинами, мы исправно платим налоги в казну, аренду и прочее. Дайте нам работать! - просят торговцы.

В настоящее время петицию подписали уже более семи тысяч человек. И с каждой минутой подписавшихся становится все больше.

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