Ростовчан возмутила грязь, оставляемая торговцами на взлетной полосе

В Ростове торговцы с закрытого рынка развели грязь на взлетной полосе. Фото: "Нетипичный Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове власти приняли решение разбить новую ярмарку прямо на взлетной полосе старого аэропорта. Но, буквально, за несколько дней отданная торговцам территория превратилась в настоящую свалку. Посетившие ее горожане поделились снимками происходящего в одном из местных пабликов соцсети.

Ростовчане оказались крайне недовольны нечистоплотностью торговцев на новом овощном рынке. На данный момент на территории бывшего аэропорта осуществляют свою деятельность более 500 индивидуальных предпринимателей. Напомним, что подобная ситуация сложилась из-за закрытия рынка «Овощной» рынок в Аксайском районе.

- «Все уже загажено отходами, которые, видимо, не успевают вывозить», «А чему вы собственно удивляетесь? Торговцы никогда не отличались чистоплотностью или культурой?», «Не надо было трогать людей, сидели на своих местах, и все успевали убирать, а теперь расплачивайтесь», - поделились своим мнением о происходящем пользователи.

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