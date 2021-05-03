Предприниматели с закрытых рынков самостоятельно смогут выбрать новое место для торговли

Ростовские предприниматели смогут сами выбрать новые места для торговли Фото: Александр РОГОЗА

На официальном сайте Ростова-на-Дону заработал электронный сервис, который позволит оставшимся без работы местным предпринимателям с аксайских рынков самостоятельно выбрать торговые мест. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

- Все желающие торговать на территории г. Ростова-на-Дону, включая предпринимателей с закрытых рынков Аксайского района, могут самостоятельно подобрать для себя оптимальные торговые места с помощью электронного сервиса на официальном сайте администрации, - рассказал начальник Управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Выбрать себе подходящее для торговли место можно всего в три клика. По итогу желающий получит информацию о наличии свободных мест и контакты организаций, предоставляющих желаемое место будущей работы. Итак, нужно всего лишь:

1. Перейти по ссылке – http://passport.rostov-gorod.ru.

2. В верхнем левом углу нажать на кнопку «Слои», выбрать слой «Свободные торговые места» и нажать кнопку «Показать список».

3. Затем любой желающий сможет проанализировать действующий на данный момент список имеющихся свободных торговых мест, подобрать для себя наиболее удобные варианты, а после этого связаться напрямую с ответственными лицами конкретных торговых площадок.

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По словам Василия Голубева, решение было продиктовано законом.

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