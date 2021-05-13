Торговцев около старого аэропорта Ростова охраняют наряды полиции

С начала работы рынка значимых нарушений не было Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правоохранители ежедневно дежурят на рынке, который развернули в районе старого аэропорта Ростова. Об этом на планерном совещании главы администрации сообщил начальник городского управления МВД Владимир Савчук.

- Каждый день на обеспечение охраны общественного порядка управлением выделяется 50 сотрудников полиции. Работают круглосуточные наряды около аэропорта и пешие наряды на прилегающей к нему территории. За период несения службы значимых нарушений общественного порядка не допущено, - прокомментировал Владимир Савчук.

Напомним, в конце апреля из-за расследования уголовного дела в Аксайском районе закрыли сразу несколько рынков. К этому моменту власти донской столицы уже выделили пострадавшим предпринимателям 9 тысяч свободных торговых мест, в том числе развернули ярмарку в районе старого аэропорта.

На планерном совещании Владимир Савчук также сообщил о внеплановых проверках школ