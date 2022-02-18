В Ростове с Северного кладбища украли надгробие

С могилы старушки вандалы украли памятник Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове, на Северном кладбище, орудовали вандалы, рассказала жительница донской столице в городском паблике.

Женщина выложила пост в группу «Это Ростов! Новости Ростова-на-Дону». Она рассказала, что злоумышленники осквернили могилу ее бабушки. Неизвестны похитили памятник, установленный на месте захоронения.

- Нашей бабушке на днях исполнилось бы 100 лет, умерла она четыре года назад, - рассказываете жительница Ростова.- Она была легендарной женщиной. Герой труда, прошедшая немецкий трудовой лагерь, юной девушкой пережила послевоенные тяжелые годы.

Родственники умерший обнаружили, что памятник, а с ним и цветник, исчезли, когда приехали к могиле.

- Люди, что с вами стало? Как можно настолько пасть и морально разложиться, чтобы совершать подобное, разорять могилы?- недоумевает ростовчанка.

Подписчики группы предположили, что памятник украли для того, чтобы перепродать после того, как исправят гравировку.

- Возможно, скоро он появится на каком-нибудь сельском кладбище, - предположил один из пользователей.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сейчас по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове вандалы повредили скульптуру «Перекресток времен»

Неизвестные оторвали фигурки, которые украшали композицию (подробнее)