В Ростове вандалы повредили скульптуру «Перекресток времен»

Жители донской столицы назвали произошедшее варварством. Фото: администрация Кировского района Ростова.

В Ростове на Большой Садовой неизвестные вандалы повредили скульптуру «Перекресток времен». Об этом в Instagram сообщает администрация Кировского района.

Нашествие на достопримечательность, по всей видимости, совершили дерзкие клептоманы. Иначе как еще можно объяснить пропажу нескольких фигурок композиции. Их просто оторвали и забрали себе. Власти отметили, что украшение установили во время благоустройства территории. Предполагалось, что скульптура будет радовать взор ростовчан и гостей города.

- К сожалению, подобные случаи варварского отношения к общественному имуществу случаются регулярно. Очень обидно, что находятся горожане, которые не ценят работу других. Уважаемые жители Кировского района и города Ростова, мы просим вас бережно относиться к имуществу и проделанной работе, ценить и уважать труд людей, - говорится в сообщении администрации.

Под постом в комментариях жители донской столицы назвали произошедшее варварством. Некоторые предложили поставить камеру видеонаблюдения.

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