В переулке Университетском вандалы выкопали и похитили недавно посаженную голубую ель

Голубую ель выкрали вандалы в центре Ростова. Фото: администрация Кировского района

В центре донской столицы вандалы выкопали и похитили недавно посаженную голубую ель. Об этом сообщили в администрации Кировского района.

Дерево было посажено в этом месте 1 декабря, а уже 2 декабря от него осталась только лунка. Пока личности злоумышленников установить не удалось, в настоящее время сотрудниками Управления ЖКХ Кировского района написано заявление в отдел полиции о краже. Правоохранители планируют опознать вандалов по записям с камер видеонаблюдения с ближайших магазинов.

- Уважаемые жители Кировского района и города Ростова-на-Дону мы просим бережно Вас относиться к имуществу и проделанной работе, ценить и уважать труд людей! - обратились к жителям представители районной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове вандалы испортили новый трамвай.

Хулиганы забросали его камнями.