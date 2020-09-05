В Ростове вандалы испортили новый трамвай

В Ростове вандалы забросали камнями новый трамвай. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону двое неизвестных камнями разбили несколько окон в трамвайном вагоне. О вопиющем происшествии сообщили в пресс-службе городской администрации

Водитель и пассажиры остались целы. В настоящее время полиция ведет поиски злоумышленников.

Инцидент произошёл в среду, 2 сентября. Водитель трамвая №4 «Сельмаш- Главный ж/д вокзал» сообщает, что на Центральном рынке в салон общественного транспорта вошли двое мужчин. Они были изрядно пьяны и всю дорогу вели себя очень шумно. Ростовчане доехали до конечной остановки, но выходить отказались.

Водителю пришлось их высадить насильно и закрыть двери. Но когда трамвай развернулся, злоумышленники стали бросать в него камни. Таким образом, боковое стекло вагона было полностью разбито, а на лобовом - образовались крупные трещины. Совершив хулиганство, вандалы тут же скрылись.

- Если вы стали очевидцем этого происшествия, просим вас не оставаться равнодушными и сообщить подробности по телефону горячей линии Городского центра управления пассажирскими перевозками 8-800-222-76-76 или в МУП «РТК» по телефону 307-01-00, - попросили в мэрии.

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