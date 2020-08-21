Вандалы разгромили очередную остановку в Ростове

В Ростове вандалы разнесли очередную остановку. Фото: соцсети
В донской столице от рук вандалов пострадал еще один остановочный комплекс.
Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 августа. Ростовчане разгромили остановку "Центральный рынок" на улице Московской, 58а. В этот раз вандалам оказалось мало стекла и они снесли еще и информационные стенды павильона.
Осколки разлетелись вокруг участка, а особо крупные куски остались лежать на лавке, на которую теперь невозможно присесть. Но днем никто так и не убрал осколки.
Стоит отметить, что другая сторона остановочного пункта была разрушена уже давно.
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