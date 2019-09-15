В Ростове-на-Дону на Западном вандалы разбили остановку

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-15T13:06:13+03:00

Жители требуют поставить нормальные конструкции, чтобы можно было спрятаться от солнца

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону хулиганы разбили очередную стеклянную остановку. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

- Зорге/ Стачки. Какие-то дегенераты разбили остановку! Скоро у нас не останется ни одной целой остановки. А те, что не разобьют обклеят объявлениями, - написал ростовчанин.

Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Возмущенного очевидца поддержали другие горожане (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Бетонные надо делать», «Железные.. Как в союзе», «Это было гениально - делать стеклянные остановки... теперь можно постоянно зарабатывать на покупке стекала втридорога бюджетными деньгами».

Напомним, ранее жители критиковали конструкции, поясняя, что прозрачные стенки не спасают от солнечных лучей в жару, потому люди вынуждены искать тень в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU