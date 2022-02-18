Ростовчанин из ревности ранил ножом двух девушек

Следователи направили материалы уголовного дела в суд Фото: Алика МАКОВА

В Ростове перед судом предстанет 19-летний парень, который ранил двух девушек, сообщает региональный следственный комитет. Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, злоумышленник был влюблен в 27-летнюю ростовчанку, но она не отвечала взаимностью.

В начале ноября прошлого года он предложил ей встретиться во дворе многоквартирного дома на улице Борко. Ростовчанин хотел еще раз рассказать о своих чувствах, но вместо трепетного объяснения в любви случился конфликт. И на почве ревности злоумышленник набросился на девушку с ножом.

Он нанес потерпевшей множество ударов, а также ранил подругу, которая хотела защитить приятельницу.

После этого злоумышленник сбежал с места преступления и был объявлен в розыск. Подозреваемого задержали в этот же день.

- По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», «Покушение на убийство , - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело передано в суд.

Если вину злоумышленник будет доказана, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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