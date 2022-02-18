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Общество18 февраля 2022 17:30

«Будем спасать!»: бывший атаман «Всевеликого Войска Донского» Виктор Водолацкий прокомментировал эвакуацию жителей ДНР

Депутат госдумы Виктор Водолацкий рассказал об эвакуации жителей ДНР в Ростовскую область
ТИХОНОВА Татьяна
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Депутат признает вопрос эвакуации непростым, но в том, что люди получат помощь, не сомневается

Депутат признает вопрос эвакуации непростым, но в том, что люди получат помощь, не сомневается

Фото: Александр КОЦ

В пятницу, 18 февраля, стало известно о массовой эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР из республик на территорию Ростовской области. Глава ДНР Денис Пушилин выступил с экстренным заявлением. Первые автобусы отправились в 20.00, сообщили в администрации города Ясиноватая Донецкой народной республики. Происходящее для «КП — Ростов-на-Дону» прокомментировал депутат Госдумы восьмого созыва, бывший атаман «Всевеликого Войска Донского» Виктор Водолацкий.

- Будем спасать, харчи собирать всем, - не задумываясь, ответил казачий генерал.

Виктор Водолацкий. Фото: предоставлено информационной службой ДГТУ

Виктор Водолацкий. Фото: предоставлено информационной службой ДГТУ

Виктор Петрович признал такой политический вопрос интересным и непростым.

- Вопрос очень сложный как всегда. Все равно, что делать публичные мероприятия в разгар ковида. Понимаете? Можно проводить Масленицу в разгар ковида или нельзя?

Бывший атаман «Всевеликого Войска Донского» напомнил, что решение — за руководителями, а «мы выполняем поручения».

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