Как проблему с очередями решили в одной из поликлиник Ростовской области

Руководство медучреждения "узаконило" нарушителей очереди Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгодонске нашли управу для нарушителей очереди на прием к врачу. В городской поликлинике № 3 появилась необычная услуга. Терминал электронной очереди, который выдает посетителям медучреждения номерки к врачу, стал выдавать и талоны для тех, кто норовит пройти без очереди. В «КП - Ростов-на-Дону» разузнали, насколько такая мера помогла разобраться с путаницей в очередях.

«Просто спросить» встал в один ряд с «Записью на прием к врачу», «Флюорограммой», «Вызовом врача на дом», «Оформлением прикрепления», «Вакцинацией» и «Записью для льготных категорий».

Новые талоны помогли разобраться с чехардой, какая часто возникает в очереди, если не всем нужно на прием к врачу. Фото: группа "Ростов Главный" ВКонтакте.

Фото необычного талона быстро разошлось по соцсетям и набрало около сотни лайков. Как рассказали «КП - Ростов-на-Дону» пациенты поликлиники, справедливый талон существует в Волгодонске с октября и уже нашел свою целевую аудиторию.

- Тоже использовала эту функцию, когда не могла найти свои результаты анализов. Однако «Просто спросить» никаких привилегий не дает. Вызывают по номерам, как в банке, - рассказывает жительница Волгодонска Инна Легкодимова.

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