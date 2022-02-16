Глава донского Минздрава объяснил, как дозвониться в поликлиники

Сразу не могут дозвониться около 5% обратившихся за медпомощью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области из-за большого количества обращений людям теперь не сразу удается дозвониться в поликлиники. Связаться с медицинскими учреждениями возможно по номеру «122», разъяснил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Действительно, такой вопрос существует. У нас традиционно с 7 до 10 часов утра максимальная напряженность по дозвону. Этот накал спадает в 12 часов дня и снова начинает усиливаться в районе 16 часов. Для вызова врача, если не получается дозвониться до 10 утра, можно обращаться по номеру «122». Также принимают звонки в службе «112», - рассказал Юрий Кобзев.

Министр добавил, что в ближайшее время собираются включить в работу робота, который будет принимать и перенаправлять людей в поликлиники. Сейчас сразу не могут дозвониться около 5% обратившихся, добавил Юрий Кобзев.

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