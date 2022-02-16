Чиновника возмутило, что жителей Ростова зазывают на концерты и фестивали

По всем фактам проведут проверки и составят протоколы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в феврале людей зазывают на концерты и на фестивали так активно, будто сейчас нет никаких санитарных ограничений и все «пребывают в 2019 или в 2018 году». Такое заявление на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сделал замгубернатора Михаил Корнеев.

Так, например, массовые мероприятия собрались провести в концертном зале Кроп Arena - 17 и 26 февраля, в клубе «Мистик» - 18 и 25 февраля, в КСК «Экспресс» - 28 февраля, а также в конгресс-холле ДГТУ - 20 и 23 февраля.

- Естественно, мы не будем мириться с этим. Проверку устроят административная инспекция, департамент потребительского рынка, сотрудники полиции. Будут составляться протоколы. Будем настаивать при рассмотрении в судах на приостановлении деятельности указанных объектов, - сказал Михаил Корнеев.

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