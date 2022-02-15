За неделю заболеваемость коронавирусом в Ростовской области увеличилась на 31%

Максимальный прирост инфицированных произошел среди людей 65 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась на 31%. Чаще всего стали болеть люди 65 лет и старше, а также взрослые от 50 до 64 лет. Из-за этого может вырасти количество госпитализаций и нежелательных исходов, предупредил главный санврач Дона Евгений Ковалев.

- Максимальный прирост зафиксировали среди людей 65 лет - на 55% - и в возрастной группе от 50 до 64 лет - на 44%. Такого не было до прихода омикрона, и это может привести к повышению количества госпитализаций, - сообщил Евгений Ковалев.

При этом специалист отметил, что сейчас улучшается ситуация среди детей старше 7 лет. Такого в регионе не регистрировали на протяжении уже четырех недель. Однако рост случаев еще ожидается у малышей до года и от 1 года до 6 лет.

- Эпидситуация по коронавирусу остается сложной. Заболеваемость составила 6565 на 100 тысяч населения. Это ниже, чем по стране, но вместе с тем это достаточно высокий уровень, - подчеркнул Евгений Ковалев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове от коронавируса привили уже 447 подростков

Иммунизация проводится на добровольной основе, подчеркнул сити-менеджер города (подробности)