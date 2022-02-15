В Ростове от коронавируса привили уже 447 подростков

Прививают юношей и девушке от 12 до 17 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону от коронавируса привили уже 447 подростков. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Вакцинация юношей и девушек с 12 до 15 лет проводится на добровольной основе, с согласия родителей или законных представителей. С 15 лет и старше - с письменного согласия ребят. Прививку делают в детских поликлиниках, - написал Алексей Логвиненко.

Ранее в регион поступила партия из 2400 доз «Спутника М», препарат распределили по муниципалитетам.

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