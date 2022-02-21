В Ростове возбудили уголовное дело по геноциду во время Великой Отечественной войны

В Ростове идет громкий судебный процесс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове продолжается громкий судебный процесс, который начали в день 79-й годовщины со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе открытого судебного процесса рассматриваются многочисленные факты преступлений против человечества, свидетельские показания и архивные документы о зверствах фашистов и их пособников.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОККУПАЦИИ

Так, на одном из заседаний свидетелем выступила ростовчанин Евгений Васильевич Моисеев. В ноябре 1941 года ему не исполнилось еще и 14 лет. Вот что он рассказал о первой оккупации нашего города:

- Я видел, как немецкие убийцы в черном расстреливали людей. Это были солдаты СС, - рассказал ветеран.

А вот что ростовчанин говорит о первом дне оккупации Ростова.

- Немецкие танки двигались со стороны «Ростсельмаша». По 20-й Линии они вошли на площадь Свободы, где к тому времени было много людей, я тоже там был. Танки начали по нам стрелять. Меня контузило, заложило правое ухо. Тогда мы с приятелем побежали к моему дому на Верхненольной. На улице Советской кто-то подбил немецкий мотоцикл: убиты были два немца. Тогда фашисты выволокли из ближайших домов жителей – человек 90 - и расстреляли, - продолжает ростовчанин.

УНИЧТОЖИЛИ НАСЕЛЕНИЕ ЦЕЛОГО ГОРОДА

Не менее важны и показания экспертов - историков, хранителей архивов.

Так, на одном из заседаний заведующая кафедрой отечественной истории ЮФУ Мария Пономарева рассказала, что прямые потери населения Ростовской области от немецко-фашистской оккупации 1941-1943 годов составили 761 тысячу человек .

- Фактически было истреблено население современного крупного города, - подчеркнула эксперт.

В результате, сообщили в суде, было возбуждено уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны.

- Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид"), в отношении неустановленных лиц. Уголовное дело принять к производству, приступить к расследованию, - сказала судья.

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