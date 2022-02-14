«Убийцы в черном расстреливали людей»: Ростовские ветераны свидетельствуют в суде по делу о геноциде

В ростовском областном суде прошло второе заседание по делу о геноциде на Дону во время оккупации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Громкое дело, у которого не может быть срока давности, начали рассматривать на Дону. Сегодня, 14 февраля, в день 79-й годовщины со дня освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, в Ростовском областном суде продолжилось рассмотрение дела о геноциде советского народа на территории донского региона в годы Великой Отечественной войны. «КП - Ростов-на-Дону» продолжает следить за процессом, важность которого нельзя переоценить.

«Я ХОДИЛ МИМО ТРУПОВ»

В ходе открытого судебного процесса рассматриваются многочисленные факты преступлений против человечества, свидетельские показания и архивные документы о зверствах фашистов и их пособников, материалы расследования уголовного дела , возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Геноцид».

На сегодняшнем заседании в частности заслушали бывшего узника лагеря смерти - ростовчанина Евгения Васильевича Моисеева. В ноябре 1941 года ему не исполнилось еще и 14 лет. Вот что он рассказал о первой оккупации нашего города:

- Я видел, как немецкие убийцы в черном расстреливали людей. Это были солдаты СС, - вспоминает ветеран.

В расстрельных ямах поисковики до сих пор находят останки не только военнопленных, но и мирных жителей Фото: Артур СЕЛИМОВ

Детские воспоминания на всю жизнь сохранили страшные картины первого дня оккупации:

- Немецкие танки двигались со стороны «Ростсельмаша». По 20-й Линии они вошли на площадь Свободы, где к тому времени было много людей, я тоже там был. Танки начали по нам стрелять. Меня контузило, заложило правое ухо. Тогда мы с приятелем побежали к моему дому на Верхненольной, - рассказывает Евгений Васильевич.

Но там, прямо на глазах мальчишек, зверства оккупантов приобрели еще более устрашающий вид.

- На улице Советской кто-то подбил немецкий мотоцикл: убиты были два немца. Тогда фашисты выволокли из ближайших домов жителей – человек 90 - и расстреляли! Мы с приятелями спрятались, и немцы нас не заметили. Потом к дому возле Волго-Донского пароходства подошел немецкий танк и выстрелил прямо по жилому дому. Когда дым от выстрела развеялся, я услышал крики тех, кто выжил: «Помогите!» Я ходил мимо трупов, - вспоминает ростовчанин.

Ветераны и в первый, и во второй день рассказали то, от чего невозможно сдержать слезы. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Сегодня, на этом месте установлена мемориальная плита. Многие поколения ростовчан помнят об этом страшном, трагическом эпизоде фашистской оккупации, рассказывают своим детям и внукам.

БИЛИ ЦЕПЯМИ

Женю Моисеева угнали в Германию в 1942-м. Он попал на работы в город Десау. Вместе с другими, такими же угнанными, парнишка грузил снаряды в вагоны. Снаряды, предназначенные для бомбардировки чьих-то мирных городов и сел. Конечно, все в его душе противилось этому, и подросток решился на побег. Но его схватили, жестоко избили и отправили в другой лагерь – лагерь смерти.

- Нас избивали палками и железными цепями. В лагере специально создавали такие условия, чтобы узники побыстрее умирали. Тогда вместо них присылали новых, - рассказал Евгений Васильевич.

Пуговки от женских платьев, фрагмент детского мячика - земля сохранила свидетельства расправ над женщинами, детьми и стариками Фото: Артур СЕЛИМОВ

Судьба распорядилась так, что, пройдя все ужасы оккупации и концентрационных лагерей, Евгений Васильевич выжил, и в наши дни его рассказы – это живое свидетельство фашистских преступлений против человечества.

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ДЕТСКИХ ТРУПОВ

Показания свидетелей, прошедших через ужасы оккупации и фашизма, звучащие на этом историческом ростовском процессе, без слез слушать просто невозможно. Бесконечно поражаешься мужеству и стойкости этих свидетелей эпохи.

Не менее важны и показания экспертов - историков, хранителей архивов.

Так, на сегодняшнем заседании в своем выступлении заведующая кафедрой отечественной истории ЮФУ Мария Пономарева сообщила, что прямые потери населения Ростовской области от немецко-фашистской оккупации 1941-1943 годов составили 761 тысячу человек . Фактически было истреблено население современного крупного города.

Гособвинение поддерживает прокурор Ростовской области Роман Прасков. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Массовые расстрелы мирных граждан продолжались весь период оккупации. На захваченных территориях фашисты вводили строгий режим учета и контроля местного населения и его имущества. Изымалось фактически все – от постельного белья до музыкальных инструментов. Молодежь угоняли на принудительные работы в Германию. Местные жители вынуждены были работать у нацистов поварами и уборщицами. Для немецких солдат и офицеров открывались публичные дома в Ростове, Таганроге, других населенных пунктах. На оккупированных территориях проводилась целенаправленная политика уничтожения мирного населения: были расстреляны, повешены, замучены, угнаны в Германию 182 тысячи человек из числа мирных граждан и военнопленных.

- Безусловно, это был геноцид! Как еще назвать полторы тысячи детских трупов только в одной из страшных ям с расстрелянными и замученными нашими земляками. Ни на какие неизбежные последствия военных действий это списать нельзя. Это геноцид, - подчеркнула на суде историк Мария Пономарева, отвечая на вопрос судьи.

На первое заседание ветераны лично приехали в областной суд, на втором по видеосвязи выступили свидетели из Миллеровского района. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Мария Пономарева рассказала, что основывает свои выводы на архивных документах, свидетельствах очевидцев, данных специальных комиссий, которые были созданы на местах и работали сразу после снятия оккупации, тщательно документируя все преступления нацистов. 1810 таких актов было составлено после освобождения Ростовской области, и некоторые были отправлены на тот самый Нюрнбергский трибунал, в качестве доказательств зверств фашистов. Пономарева работала с архивными данными при составлении сборника проекта «Без срока давности». А к своим показаниям в Ростовском областном суде она попросила приобщить детские рисунки и сочинения о первой оккупации Ростова-на-Дону.

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