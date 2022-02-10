Слушание о признании геноцида в годы Великой Отечественной войны в Ростове: прямая трансляция из зала суда

Поисковики подняли на поверхность останки сотен замученных и зверски убитых людей. Фото: правительство Ростовской области
В четверг, 10 февраля, в 10.00, в Ростове начнутся слушания по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной войны.
На слушаниях рассмотрят факты преступлений, показания свидетелей, архивные документы, а также материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ «Геноцид».
В рамках проекта «Без срока давности» в 2020 году было найдено место массового убийства людей в городе Миллерово, где нашли останки 266 человек, 12 из которых принадлежали детям, спустя год в Сальске поисковики вместе с экспертами Следкома подняли обнаружили более 170 останков погибших.
- Останки, обнаруженные в Миллерове и Сальске, имеют следы насильственной смерти. Были зверские убийства детей. Пули и гильзы соответствовали оружию МП-40, состоящему на вооружении вермахта. Считаю, что этот судебный процесс необходим, чтобы в будущем подобное никогда не повторялось, - сказал руководитель военно-патриотического поискового клуба «Русич» Сергей Киршенко.
Мы будем держать вас в курсе процесса и в прямом эфире передавать подробности из зала суда.
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