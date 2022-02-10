Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 22:00

Слушание о признании геноцида в годы Великой Отечественной войны в Ростове: прямая трансляция из зала суда

В прямом эфире передаем подробности исторически важного процесса
Авторы (2):
ЛЫСЕНКО Татьяна
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поисковики подняли на поверхность останки сотен замученных и зверски убитых людей. Фото: правительство Ростовской области

Поисковики подняли на поверхность останки сотен замученных и зверски убитых людей. Фото: правительство Ростовской области

В четверг, 10 февраля, в 10.00, в Ростове начнутся слушания по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной войны.

На слушаниях рассмотрят факты преступлений, показания свидетелей, архивные документы, а также материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ «Геноцид».

В рамках проекта «Без срока давности» в 2020 году было найдено место массового убийства людей в городе Миллерово, где нашли останки 266 человек, 12 из которых принадлежали детям, спустя год в Сальске поисковики вместе с экспертами Следкома подняли обнаружили более 170 останков погибших.

- Останки, обнаруженные в Миллерове и Сальске, имеют следы насильственной смерти. Были зверские убийства детей. Пули и гильзы соответствовали оружию МП-40, состоящему на вооружении вермахта. Считаю, что этот судебный процесс необходим, чтобы в будущем подобное никогда не повторялось, - сказал руководитель военно-патриотического поискового клуба «Русич» Сергей Киршенко.

Мы будем держать вас в курсе процесса и в прямом эфире передавать подробности из зала суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нашли мать с тремя детьми": останки 150 мирных жителей, убитых фашистами, обнаружили донские поисковики

Работать добровольцам психологически трудно, ведь поднимать приходиться не солдат из окопов, а женщин, стариков и детей (подробности)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове проведут слушание о признании геноцида в годы Великой Отечественной войны

Процесс будет открытым (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ