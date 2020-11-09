Донские следователи возбудили уголовное дело о геноциде

Сейчас правоохранители пытаются идентифицировать личности погибших. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по статье "Геноцид". Причиной послужило обнаружение донскими поисковиками захоронения с сотнями мирных жителей, которых убили во время Великой Отечественной войны. Массовое захоронение располагается на территории Миллеровского района.

На данный момент специалисты пытаются идентифицировать личности погибших. Среди них есть женщины, дети и старики. На это указывают вещи, которые были с людьми в момент смерти. Это трость, игрушка, расческа, обувь и многое другое.

По данным регионального ФСБ, в период с 1942 по 1943 годы вблизи оккупированного города Миллерово фашисты истребляли местное население. После того, как ведомством были рассекречены документы, указывающие на места захоронений, донские поисковики приступили к работам.

Изначально добровольцы не предполагали, что в указанных местах могут быть останки людей. Так или иначе, но необходимо было проверить. Как рассказывал руководитель Аксайского поисково-краеведческого отряда «Донцы» Виктор Кучеров, первое время грунт не поддавался лопатам, штыки упирались в слой глины. Сошлись на том, что надо выкопать яму хотя бы на метр, чтобы понять целесообразность дальнейших работ. Вскоре добровольцы поняли, что они на правильном пути.

- Сперва появился ботинок, затем кости. Чтобы убедиться, что это массовое захоронение, мы расширили яму и обнаружили четыре черепа. Дальше больше... - говорил Виктор Кучеров.

В ходе работ все окончательно убедились, что фашисты расстреливали не только солдат, но и простых жителей. Всего были обнаружены останки 266 человек.

Согласно рассекреченным архивам, массовые убийства совершали военнослужащие полевой полиции и их пособники. Сколько всего они уничтожили людей, только предстоит выяснить. На данный момент следователями устанавливаются все обстоятельств и тщательно изучаются архивные материалы.

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