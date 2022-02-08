В Ростове проведут слушание о признании геноцида в годы Великой Отечественной войны

Слушания проведут в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 февраля в Ростове-на-Дону начнутся слушания по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной войны. Это будет открытый процесс, его проведут в областном суде. Об этом сообщает сайт донского правительства.

На слушаниях рассмотрят факты преступлений, показания свидетелей, архивные документы, а также материалы уголовного дела.

В 2020 году в рамках проекта «Без срока давности» нашли место массового убийства людей в городе Миллерово. Тогда обнаружили останки 266 человек, 12 из них были детьми. А в 2021 году в Сальске поисковики вместе с экспертами СК подняли на поверхность более 170 останков погибших с огнестрельными ранениями и следами переломов костей.

- Останки, обнаруженные в Миллерове и Сальске, имеют следы насильственной смерти. Были зверские убийства детей. Пули и гильзы соответствовали оружию МП-40, состоящему на вооружении вермахта. Считаю, что этот судебный процесс необходим, чтобы в будущем подобное никогда не повторялось, - сказал руководитель военно-патриотического поискового клуба «Русич» Сергей Киршенко.

В годы Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: сначала с октября по ноябрь 1941 года, потом с июля 1942 до 14 февраля 1943 года.

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