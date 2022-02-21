Погода на 23 февраля 2022 в Ростове-на-Дону: прогноз на праздничный день

Погода в выходной порадует теплом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода на 23 февраля 2022 в Ростове-на-Дону будет по-весеннему теплой. Рассказываем, что прогнозируют синоптики в донской столице и других городах области в праздничный день.

В Ростове в среду ожидается +12 — +14 градусов. Первая половина дня пройдет без осадков, после обеда и вечером прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный и северо-западный — до 7— 12 метров в секунду.

В Ростовской области местами пройдет дождь, по северу — с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Средняя скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха будет составлять от +8 до +134 градусов, по югу — до +17.

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