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Общество22 февраля 2022 10:58

На минуту от смерти: Обессиленную Русскую борзую спасли из колодца под Шахтами

Истошный крик испуганного животного услышали люди. Когда пса достали из воды он уже не смог сам подняться
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
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Обессиленную Русскую борзую спасли из колодца под Шахтами.

Обессиленную Русскую борзую спасли из колодца под Шахтами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он был на минуту от смерти, - раз за разом повторяет Татьяна, гладя длинную морду собаки. В это время обессиленное животное слегка открывает глаза, благодарно смотрит на женщину и проваливается в сон.

ОН ОТЧАЯННО БОРОЛСЯ ЗА ЖИЗНЬ

Кадры спасения кобеля Русской борзой в районе города Шахты Ростовской области появились в интернете. На них - разрывающий душу вой, пронзает насквозь. Далее - женщина спешит на истошные звуки вместе с сыном-подростком. Завидев людей, пес, кажется, начинает еще больше кричать. Но в какой-то момент понимает, что пришла помощь, замолкает и отдается в надежные человеческие руки.

- Судьба ему жить. Иначе не скажешь, - говорит женщина. - Наш дом находится почти на окраине поселка Артем. Там - заброшенный колодец. Поэтому, когда услышала пронзительные крики, сразу поняла: туда упала собака. Но я не знала, что колодец был заполнен водой. Это, по всей вероятности, и спасло малышу жизнь. А, может, то, что его услышали люди и оказались рядом. Или то, что он отчаянно боролся за жизнь. Какой стресс он перенес, страшно представить. Даже животное понимает, что чудом остался в живых.

На видео видно, как собака внутри колодца изо всех сил пытается выбраться наружу. Но пространство слишком маленькое, зацепиться не за что, еще и пластиковые бутылки повсюду.

БЕГАЕТ ХВОСТИКОМ ЗА МАМОЙ ТАНЕЙ

Когда Татьяна вытащила беднягу из колодца, то у пса уже просто не было сил. Он не то, что идти, на ногах не мог держаться. Пока сын женщины бегала в дом за пледом, она успокаивала спасеныша как могла:

- Все-все. Сейчас все будет хорошо. Ты - в хороших руках.

Пес в ответ только благодарно смотрит на свою спасительницу. Уже через несколько минут спасеныш оказывается в безопасности. Татьяна с сыном искупали, отогрели и напоили бульоном своего нового знакомого.

- Сейчас с кобельком уже все хорошо - он в бегает хвостиком за своей мамой-спасительницей, - говорит директор реабилитационного центра для животных в городе Шахты Ольга Мосиюк, которая и обнародовала видеоподвиг. – Надеемся, переохлаждение никак не скажется на его здоровье. Своей историей Татьяна поделилась с нами. Теперь мы вместе ищем его настоящих хозяев.

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