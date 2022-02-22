Как изменился состав ФК «Ростов» в зимнее трансферное окно 2022

Первый матч после сборов команда проведет 27 февраля. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

22 февраля закрывается зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге. Несколько переходов произошло и в ФК «Ростов». Рассказываем, кто присоединился, а кто покинул команду в последний месяц.

КТО ПРИШЕЛ?

Зимнее трансферное окно официально открылось 26 февраля, но изменения начались после завершения первой части сезона. 23 декабря к ФК «Ростов» присоединился воспитанник норвежского клуба «Лиллестрём». В 2019 году полузащитник дебютировал в высшей лиге Норвегии, в марте 2021 перешел в аренду клуба «Улл/Киса», позже вернулся. В 2021 году он провел 33 матча, на его счету три голевые передачи.

29 декабря в «Ростов» перешел еще один полузащитник, игрок «Динамо-Минск» Александр Селява. Селява — игрок сборной Белоруссии, ранее играл за местные команды БАТЭ, «Клеческ», «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтёр». В прошлом году участвовал в 27 матчах, отдал две голевые передачи.

Магнус Кнудсен. Фото: ФК "Ростов".

18 января ФК «Ростов» пополнился защитником. В клуб на правах аренды перешел воспитанник академии ЦСКА Александр Сильянов. С 2019 года являлся футболистом «Локомотива».

Через пару дней ФК «Ростов» подписал контракт на 4,5 года с полузащитником Степаном Мельником. В 2021 году воспитанник «Спартака» дебютировал в высшей лиге. В текущем сезоне он играл за «Спартак-2», провел 21 матч и забил три гола.

9 февраля в состав «желто-синих» вошел Егор Голенков — 22 летний нападающий чешской «Сигмы». До этого он выступал за «Крылья Советов» и «Униан Лейрия». В прошлом сезоне Голенков вышел на поле в 44 матчах, забил 18 голов, выполнил восемь голевых передач.

КТО УШЕЛ?

Сразу пять игроков «Ростова» будут играть в аренде других клубов. 25 декабря в финскую команду «Хонка» отправился вратарь Максим Рудаков. 28 декабря защитник Константин Ковалев подписал соглашение с калиниградской «Балтикой».

Максим Рудаков. Фото: ФК "Ростов".

В января клуб покинули защитник Александр Смирнов и полузащитник Данила Ведерников. Смирнов будет играть в аренде за «Камаз», Ведерников — за «Кубань». На прошлой неделе, 19 февраля, нападающий Давид Тошевски перешел «Земплин Михаловце». Соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Напомним, 20 февраля «Ростов» провел последний товарищеский матч в рамках зимних сборов. «Желто-синие» сыграли вничью с «Краснодаром» — 2:2. Первый матч возобновившегося сезона команда проведет с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет 27 февраля на «Ростов-Арене».

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