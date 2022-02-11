Новости ФК «Ростов» на сборах: как прошли товарищеские матчи и как изменился состав

Пока на счету команды только одна победа в товарищеских матчах. Фото: ФК "Ростов".

14 января ФК «Ростов» приступил к сборам, а 22 января провел первый товарищеский матч. Параллельно клуб обновляет состав в период зимнего трансферного окна. Собрали все новости ФК «Ростов» на сборах — как прошли товарищеские матчи и изменился состав команды.

КАК ПРОШЛИ ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

В первом матче «Ростов» встретился с пражской «Спартой». «Спарта» — один из топовых клубов Чехии, занимающий третье место турнирной таблицы.

Сильный противник сразу перехватил инициативу в матче и уже на 20-й минуте открыл счет. Первый тайм прошел под диктовку «Спарты», «Ростов» же начал атаковать только во второй половине, после обновления состава. «Желто-синие» проводили позиционные атаки и комбинировали, но защита «Спарты» оказалась сильнее. На 70-й минуте чешский клуб снова забил — 0:2. Отыграться ростовчане так и не смогли.

Вторым соперником «Ростова» стал один из аутсайдеров Бундеслиги — «Штутгарт». Первую часть турнира немецкий клуб завершил на предпоследнем месте таблицы. Ростовчане первыми забили мяч и смогли сохранить счет в первом тайме. К концу второго тайма «Штутгарт» забил два гола подряд — на 87-й и 90-й минутах. Счет составил 1:2.

Зимние сборы команды будут проходить до 21 февраля. Фото: ФК "Ростов".

В третьем матче «Ростов» сыграл с двукратным обладателем Кубка Швеции «Хеккеном». Хотя в последнее время команда выступает не так успешно — сейчас она занимает 12-е место таблицы. В начале матча ростовчане начали атаковать и установили контроль за ситуацией на поле. Так, возможность забить дважды появлялась у Полоза, но мяч сначала угодил в перекладину, а потом и вовсе пролетел над ней. Во втором тайме обе команды обменивались опасными моментами, но ни одна из них так и не смогла забить. Матч завершился вничью.

Первую победу на сборах ростовчане одержали только в четвертом товарищеском матче. На этот раз «желто-синие» сыграли против «Линенсе» — клуба, который никогда не выступал в высшем дивизионе. Первый тайм прошел даже без опасным моментов, только во втором команды забили друг другу голы. Дело шло к очередной ничье, но буквально на последних минутах новичок Егор Голенков удвоил счет.

Матч с "Линенсе". Фото: ФК "Ростов".

За первой победой последовало еще одно поражение. На этот раз «Ростов» уступил норвежскому «Хаугесунну», который занимает 11-ю строчку местного чемпионата. В первом тайме явного лидера не было, а вот во втором «Хаугесунн» не оставил «Ростову» шансов. Норвежцы забили ростовчанам два мяча.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ СОСТАВ

Во время сборов «Ростов» подписал контракты с тремя молодыми футболистами. Это 20-летний защитник Александр Сильянов, который успел поиграть за «Локомотив» и молодежную сборную страны. К «желто-синим» также присоединился 22-летний Егор Голенков, в прошлом — нападающий самарских «Крыльев Советов» и чешской «Сигмы». Еще один новичок «Ростова» — 19-летний полузащитник Станислав Мельников, бывший воспитанник и игрок «Спартака».

В аренду перешли защитник Александр Смирнов и полузащитник Данила Ведерников. До конца сезона Смирнов будет выступать за «КАМАЗ» из Набережных Челнов, а Ведерников — за «Кубань».

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