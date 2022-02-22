"Вчера - признали Донбасс, а сегодня - мы женимся!": что творилось в ростовских загсах 22.02.2022

Полсотни пар расписались в главном городском загсе Ростова. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону 22.02.2022 городские загсы вновь наполнились желающими обручиться в красивую дату. В одном только городском Дворце бракосочетания на этот день приняли полсотни заявлений от желающих обручиться.

Журналист "КП-Ростов-на-Дону" выяснил, как новобрачные подбирали дату свадьбы, и сколько им понадобилось времени, чтобы забронировать нужный день.

У загсов сегодня многолюдно. Фото: Артур СЕЛИМОВ

"ГЛАВНОЕ - ЭТО ЧУВСТВА"

Солнечная погода в донской столице напрочь заставляла забыть о том, что на улице пока еще февраль, а не разгар весны. Вся страна готовится к короткому выходному 23 февраля. А у новобрачных другие заботы: ростовские женихи и невесты с самого утра подъезжают к Дворцу бракосочетания. Опоздание - недопустимо. В загсе строго настрого предупредили - каждая минута на счету: лучше не задерживаться, иначе можно пропустить очередь.

Многие молодожены приезжают в ярких нарядах, с большой компанией из родных и близких. Но есть и те, кто предпочел обручиться без пышных платьев и большого количества сопровождающих.

К примеру, смотрю, как молодой парень взял свою невесту на руки. А подруга снимает их для Инстаграм.

- Мы решили расписаться без лишних трат и гостей, - рассказывает невеста Наталья. - У меня только фата из свадебного, остальное я подобрала из личного гардероба. Свидетеля, свидетельницы, а также фотографа у нас нет. Но их всех и сразу заменяет моя подруга Маша. Я так счастлива, что мы уже поженились. Мне знакомые говорили: "Ты в такую дату замуж выходишь! Организуйте нормальную свадьбу!". Но лично я считаю, что главное - это наши чувства, а остальное - не важно. Кстати, на эту дату мы попали случайно, видимо, и правда, чудакам везет...

Зеркальная дата теперь навсегда останется в свидетельстве о браке. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ И С КРАСИВЫМИ ЦИФРАМИ

Работники загса говорят, такое количество людей в этот день - 50 пар - удалось зарегистрировать благодаря тому, что многие молодожены расписываются без торжественной части.

Одни из таких - Дарья и Михаил. Они тоже решили сыграть свадьбу в европейском стиле. На ней - белый костюм с фаой, на женихе - тоже костюм, но без галстука и бабочки.

- Мы хотели расписаться 02.02.2022, но тогда не успели, - с улыбкой рассуждает Михаил. - Ну ничего сегодня дата еще красивее.

- Многие сегодняшние молодожены случайно попали на эти числа, - уверяет сотрудница загса Кристина. - Люди приходили просто подать заявление, и так получилось. Да - пар много, но мы рады, что столько людей создают семьи и все счастливы. Кстати, в такие востребованные дни, как сегодня, в загс на работу выходят больше людей. Благодаря этому и успеваем всех обручить.

Теперь уже муж и жена. Фото: Артур СЕЛИМОВ

"ТРИ ДНЯ НЕВЕРОЯТНЫХ ДАТ"

Светлана долго гадала, в какой день играть свадьбу, но не могла выбрать, поэтому решила понадеяться на случай. Случай привел ее и жениха в загс 22 февраля 2022 года.

- Дни были очень беспокойными, - рассказывает жених Светланы Игнат. - Мы переживали что из-за обострения конфликта в ДНР и ЛНР все закроют А когда услышали про режим ЧС, вообще перепугались. Благо все обошлось! Вот вчера признали независимость Донбасса, сегодня - мы женимся, а завтра - День защитника Отечества. Только вдумайтесь: три дня невероятных дат!

- Самое приятное, что мы всегда, когда будем праздновать день нашей свадьбы, будем помнить о событиях этого года, - говорит счастливая невеста. - Мы действительно рады за Донбасс. У меня родня оттуда, и я в детстве часто бывала в тех краях. Поэтому две важнейшие для меня и для моих близких даты будут стоять рядом.

Сегодня на Пушкинской было много счастливых лиц. Фото: Артур СЕЛИМОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

День шести двоек: эксперт ЮФУ объяснила секрет успеха «зеркальной» даты 22.02.2022

22 февраля 2022 года - дата-палиндром. Это означает, что она читается слева направо точно так же, как и справа налево. Бытует мнение, якобы зеркальные даты имеют особую мистическую силу и энергетику, в связи с чем пользуются большой популярностью среди желающих заключить брак. Только сегодня планируют пожениться 380 пар молодоженов.

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