В окопах не женятся и не рожают детей: беженка из Донецка откровенно рассказала о реакции земляков на признание независимости ЛНР и ДНР

Жители Донецка празднуют признание Россией. Фото: Александр КОЦ

Накануне, 21 февраля, Россия признала независимость республик ЛНР и ДНР и окажет содействие в обеспечении безопасности в регионе. После чего тысячи беженцев из Донбасса выдохнули с облегчением. Одна из них - Марина. Женщина родилась и выросла в Горловке, училась в Донецке. Однако уже во время первого обострения ситуации в незалежной вместе с родными покинула родной дом.

Она откровенно рассказала, журналисту «КП-Ростов-на-Дону», как жила все эти годы, как отреагировали на новость о независимости ее земляки и какие теперь строят планы по поводу возвращения домой.

"ЧЕМ МЫ ХУЖЕ КРЫМЧАН?"

- В 2014 году я была на втором курсе университета, - начала девушка свой рассказ, - мы надеялись, что учеба с сентября начнется, но прогремели выстрелы и двери вуза закрылись.

Крым присоединили к России. Мы в Донецке тоже ждали воссоединения, но этого не произошло. Не скрою, тогда наше население чувствовало себя брошенным. В семьях обсуждали: чем это мы хуже крымчан, и почему нас также не приняли в состав РФ.

Между тем в городе проходили бои и столкновения, поэтому мирное население либо пряталось по подвалам, либо разъехалось по другим городам. Обстановка была сложная, об учебном процессе не было и речи. Наше руководство не хотело лишать нас возможности получать знания, поэтому студентам-хорошистам помогли оформить обучение за границей. И хотя я и плохо знала английский язык, университет в Братиславе взял меня к себе на учебу по обмену на один семестр.

Десятки тысяч беженцев уже пересекли российско-украинскую границу. Фото: Александр КОЦ

"НЕ БЫЛО УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ"

- Я была очень рада, что появилась возможность уехать от обстрелов и учиться в Словакии. К тому же, всем беженцам из ДНР и ЛНР университеты давали хорошую стипендию. Я оставляла примерно 200 евро на жизнь, а остальное отправляла домой. В том университете были ребята из Львова и Киева, мы с ними хорошо общались, а иностранцы удивлялись - как так - "вы же враги?!". Но мы так не считали.

После двух семестров я вернулась обратно в свой город, там по прежнему было не спокойно. У Украины появился новый президент, но выстрелы не прекращались. На бумаге было перемирие, а на деле - кто его соблюдает?

Население беднело на глазах. Улицы не ремонтировались. Город стоял полуразрушенный и ветхий. Самое печальное, что не было уверенности в завтрашнем дне. Люди не ремонтировали квартиры, не покупали одежду, не заводили семьи.

Это только по телевизору солдаты показательно женятся в окопах. На самом деле в такой обстановке все предпочитали обождать со свадьбой и планированием детей. Только похороны шли своим чередом.

Как и в 2014 году жителей Донбасса эвакуируют не только на Дон, но и в Москву.

"ЖИЛИ НА СЕМЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ"

- В серости чрезвычайного положения многие налегали на бутылку, из-за чего наши районы стали походить на улицы 90-х годов. Зарплаты у нас все эти годы были мизерные. Когда я рассказывала своим знакомым из России, что у нас зарплаты семь тысяч рублей в месяц - мне никто не верил.

А в 2019 году в республике вновь подул ветер перемен. Нам разрешили получить российское гражданство. Люди спешно ехали в пункты и с радостью получали заветный паспорт. Мы думали сейчас нас точно признают и обстрелы прекратятся. Но резкое ликование вновь переросло в томное ожидание.

Когда к власти пришел Зеленский я была уверенна, что он точно остановит войну, ведь он мне казался приличным человеком, и вся моя семья любила программы с его участием и фильмы.

Я же переехала в Ростов, начала учебу в аспирантуре. А когда на днях в республиках объявили эвакуацию, я позвонила своим родственникам. Их как и других своих земляков я встречала в одном из пунктов временного размещения. Поскольку у меня образование педагога, то мы с ребятами в качестве волонтеров просто сорвались и поехали развлекать детей.

"СТАРЕТЬ ЗА СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ"

- За эти три дня я столько всего повидала! Бедные люди - потерянные, уставшие - они с опаской засыпали на краю кроватей, будто их кто-то отсюда прогонит. Многие находились в тяжелом психологическом состоянии: ожидание войны и ее неизбежность - самое ужасное чувство, которое заставляет стареть в считанные часы.

Поток беженцев не все россияне восприняли однозначно. Некоторые через прутья забора просовывали мобильные телефоны, снимали детей в ПВР, будто они на спектакле.

В ночь когда Президент России объявил о признании наших республик независимыми, многие женщины замерли. Просто потому, что не знали как реагировать на такие новости. Конечно, была и радость на лицах, но и тревога она все равно пока есть. Многие переживают, что конфликт может обостриться даже с наличием российских войск в республиках. Все потому, что украинские войска все еще находятся на территории признанных республик.

К сожалению, некоторые граждане ДНР и ЛНР попросту перестали радоваться хорошим новостям, поэтому женщины беспокоятся, что их жилье на родине пострадает и его попросту разграбят мародеры, поэтому и хотят вернуться скорее домой.

Очередь из автомобилей украинских беженцев, стремящихся в Россию. Фото: Александр КОЦ

"НУЖНА БЕЗОПАСНОСТЬ - ОСТАЛЬНОЕ МОЖНО КУПИТЬ"

- А как по мне, утро после обращения президента было самым приятным за последние восемь лет, появилась реальная надежда, что все закончится! На утро после признания маленький мальчик лет семи сказал другому: «Скоро мы поедем домой к папе».

Но больше всего жалко детдомовских детей. За годы конфликта их несколько раз перевозили по разным приютам, и они уже не знают, где их родной дом.

Беженцы это не только бедное население, но и состоятельные граждане. Многие имеют свой бизнес, занимаются предпринимательством, поэтому новость о признании их обрадовала и обнадежила в том, что и бизнес, наконец, «пойдет в гору».

Лично я надеюсь, что украинские войска уйдут и наступит мир, мне очень хочется вернуться в родной город, найти свое маленькое женское счастье и учить детей в школе. Вместе мы быстро вернем нашим областям прежний довоенный облик, главное чтобы снаряды не падали на улицах и не гудели сирены эвакуации. Людям нужна в первую очередь безопасность и надежда, а все остальное - можно построить, отремонтировать и купить.

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