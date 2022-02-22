В Ростове беженцев из Донбасса поселили в парк-отеле на левом берегу Дона

В Ростове беженцев поселили в парк-отеле «Аэлита» на улице Левобережной. Фото: мэрия Ростова.

В Ростове беженцев поселили в парк-отеле «Аэлита» на улице Левобережной. Сейчас там живут 132 человек, из которых 55 - это дети и подростки.

- Ростов одним из первых в стране протянул руку помощи жителям соседних ДНР и ЛНР, - написал в своем Инстаграм сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. - Сегодня побывал в одном из развернутых в городе пунктов временного размещения и лично посмотрел, в каких условиях живут люди, пообщался с ними.

Алексей Логвиненко побывал в одном из развернутых в городе пунктов временного размещения. Фото: мэрия Ростова.

Новые постояльцы - довольны условиями и лично поблагодарили за теплый прием Алексея Валентиновича. Известно, что временный дом для беженцев находится в живописном месте на берегу реки Дон. Здесь - своя зеленая территория, уютные номера. Для приехавших организовано трехразовое питание и медобслуживание.

Кроме того, дети беженцев смогут ходить в городские детские сады и школы. Отвозить и забирать их будет специальный автобус. А вот родители, при желании, смогут устроиться на работу в донской столице. К слову, здесь могут разместить еще 30 человек.

Новые постояльцы - довольны условиями и лично поблагодарили за теплый прием Алексея Валентиновича. Фото: мэрия Ростова.

Как рассказали в мэрии города, в Ростове уже получили кров почти 900 беженцев. В донской столице открыты два десятка пунктов временного размещения. В них в сумме - более чем три тысячи мест. Выплату в размере 10 тысяч рублей уже перечислили более 200 вынужденных переселенцев Донбасса.

Временный дом для беженцев находится в живописном месте на берегу реки Дон. Фото: мэрия Ростова.

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