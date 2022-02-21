Помощь везут фурами: В Ростове волонтеры круглосуточно трудятся, чтобы доставить беженцам ДНР и ЛНР продукты и вещи

В Ростове волонтеры круглосуточно трудятся, чтобы доставить беженцам ДНР и ЛНР продукты и вещи. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростовскую область прибыли десятки тысяч беженцев. Чтобы обеспечить людей всем необходимым, на Дону организовали сбор гуманитарной помощи. Ее неравнодушные граждане начали собирать по всей России. Только по официальным данным МЧС России, волонтеры уже отправили в пункты временного размещения больше 50 тонн (!) гуманитарной помощи.

Но сначала, все необходимое свозят в специальный сортировочный центр. Именно оттуда продукцию доставляют беженцам. Как это происходит на деле выяснил, журналист "КП-Ростов-на-Дону" .

ВОЛОНТЕРЫ СЪЕХАЛИСЬ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Итак, в каждом пункте временного размещения есть своя бригада волонтеров. Они работают круглосуточно, сменяя друг друга, поскольку поток беженцев идет непрерывно. Там же на местах они формируют заявки, что нужно привезти беженцам, и передают все данные в центральный распределительный центр.

Чтобы обеспечить людей всем необходимым, на Дону организовали сбор гуманитарной помощи. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Здесь, много ребят из Москвы и ближайших регионов. Большинство - это студенты первых и вторых курсов. Они отмечают, что привыкли жить в таком режиме: постоянно ездить, помогать, делиться своей энергией и настроением, которых в молодости хоть отбавляй!

- Наши волонтеры принимали участие в помощи пострадавшим во время обострения украинского конфликта в 2014 году, - рассказывает руководитель регионального всероссийского студенческого корпуса спасателей Анна Карасева. - Добровольцы участвовали в ликвидации наводнений в Крымске в 2016 году. Теперь - сейчас. Ребята все опытные, много раз занимались приемкой и сортировкой гуманитарной помощи, так что в работу очень быстро включились.

СКЛАДЫ ЗАПОЛНИЛИСЬ ЗА ДВА ДНЯ

- Вот посмотрите: этот огромный ангар заполнился всего за пару дней, - рассказывает волонтер Александр. - Сюда все свозят огромными фурами, потом ребята волонтеры все сортируют и грузят по маленьким "ГАЗелям", ведь в пункты временного размещения большая фура не зайдет. К тому же, везде нужны, в основном, маленькие объемы продукции.

В каждом пункте временного размещения есть своя бригада волонтеров. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Если вы пройдете по складу, то можете увидеть, что тут собраны самые разные товары и продукты, - рассказывает волонтер Татьяна Гуреева. - Тут есть и кофе, и печенья, и питание для детей и др. Мы стараемся привозить в пункты временного размещения именно те товары, которые там нужны - вплоть до того, какого размера нужны подгузники. Конечно, бывают и необычные запросы. К примеру, в одном из пунктов необходимы были стерилизаторы для детских бутылочек, на складе мы их не нашли, но зато их прислала одна организация.

"ГЛАВНОЕ, НЕ ОТНЯТЬ ДЕТСТВО"

- Важно не только обеспечить детей едой, но и не отнять у них детства, - рассказывает волонтер Дарья Тарадина. - Поэтому мы делаем все, чтобы достать детям игрушки - настольные игры, книги разные. Наши ребята идут аниматорами, чтобы хоть как-нибудь развлечь детишек и отвлечь их от временных тягот.

Все необходимое свозят в специальный сортировочный центр. Именно оттуда продукцию доставляют беженцам. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Люди приезжают в психологически сложном состоянии, им пришлось бросить родной дом, свое окружение, у многих на родине остались мужья, сыновья и отцы. Но добровольцы признаются, что осознают все трудности приезжих и с улыбкой дают им надежду на лучшее будущее.

"ПРОСТО ГРУЗЯТ В МАШИНЫ И РАЗВОЗЯТ"

Те кто работал с самых первых дней отмечают, что сейчас ситуация стабилизировалась и проблем со снабжением нет. И, если в первый день эвакуации людям не успевали подвезти еды и воды, поэтому они испытывали некоторые трудности на пути в пункты временного размещения, то сейчас обеспечивают уже всем необходимым.

В частности, были проблемы с транспортом, но этот вопрос был решен.

- Многие организации откликнулись и обеспечили добровольцев транспортом вместе с водителями, - говорит волонтер Александр. - Также в работу подключились авто волонтеры. Неравнодушные граждане просто грузят в свои машины необходимую продукцию и развозят ее по пунктам.

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