«Все, что может скрасить жизнь!»: Для ребят из детских домов Донбасса в Азов привезли подарки

Волонтеры сейчас активно помогают людям, попавшим в беду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азов Ростовской области волонтеры приехали не с пустыми руками: они привезли подарки для детишек из Детских домов Донбасса.

Как рассказали в местной администрации, гостиница «Прибой» приютила у себя воспитанников луганского и двух окрестных детских домов. Все они разного возраста - от дошкольников до подростков.

- В ночь на 20 февраля туда были заселены более 130 детей и сопровождающие их педагоги, - добавили чиновники. - Им пришлось спешно покидать луганскую землю. В первую очередь детей накормили завтраком, а после медики провели тестирование на covid-19

Сейчас после нескольких тревожных часов дороги, дети и их наставники приходят в себя.

И, судя по видео, которое попало в распоряжение «КП-Ростов-на-Дону», ребята уже освоились на новом месте. Приятным сюрпризом стали подарки, которые им привезли – мягкие игрушки, куклы, машинки и сладости.

- Детям тяжело приходится: у них и так нет родителей, а еще и война, - говорит девушка-волонтер. – Решили помочь. Кстати, организовал сбор и собрал неравнодушных людей мой муж.

Известно, что помощь собрали за один вечер – кто-то нес вещи, кто настольные игры, книги, а кто-то - деньги.

- Я позвонил сюда в гостиницу и спросил: что нужно, - рассказал организатор благотворительного проекта «Белая книга» Азова. – Женщина, которая подняла трубку, ответила: все, что на данный момент может скрасить жизнь детям – раскраски карандаши, шоколадки, печенки. То, что она сказала, все это купили и привезли.

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