"Никогда мы не знали, где граница с Россией": беженцы с Донбасса рассказали свои истории

В лагере "Спутник" размещают сейчас беженцев Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростовской области, в приграничных районах, развернуты палаточные городки для обогрева женщин, стариков и детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Тысячи беженцев прибывают с вечера 18 февраля на Дон. Их размещают в детских лагерях, на базах отдыха и в санаториях.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщался с теми, кто бежал от войны в Россию.

- Мы хотим в Россию, - сказала беженка.

А вот что говорит Дарья из Донецка.

- Позвонили со школы и сказали об эвакуации. Собрались и поехали с ребенком пункт назначения. Времени точного не знали, когда отходят автобусы, - рассказывает жительница Донецка.

Кстати, в 2014 году она не покидала родной город. Говорит, пряталась от бомбежек в подвале.

- Сейчас решили уехать потому, что сказали, что сильно будут бомбить, - продолжает женщина.

В автобусе был и 17-летний юноша. В 2014 году он будучи ребенком, как и другие мирные жители, прятался в подвалах. Сейчас же решил не рисковать, и приехал вместе со всеми в Россию.

Еще один беженец признается, что ему раньше и знать не нужно было, где граница двух государств.

- Я родился в Комсомольске и вырос. Никогда мы не знали, где граница с Россией. Я сам служил в Ленинграде, - говорит собеседник.

- Вывозим сирот и детей из Горловского колледжа. Их 16 человек, ну и я со своим ребенком. В 2014 году в подвалах пересиживали. А сейчас нам сказали собраться за 20 минут и все. Успели взять только документы. И когда это закончится, неизвестно. Мы надеемся на мир и на то, что вернемся домой, - сказала жительница Донбасса.

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