Режим ЧС введен в Ростовской области из-за наплыва беженцев

На Дону вели режим ЧС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области по поручению губернатора Василия Голубева утром, в субботу, 19 февраля, ввел режим ЧС. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

На утро 19 февраля, по данным МЧС, в донском крае было уже почти семь тысяч беженцев. Из них две с половиной – дети.

- Нужно понимать, что цифры перешедших границу и размещенных могут разниться. Есть граждане, прибывающие в составе организованных групп, направляющиеся в ПВР. Многие едут своим транспортом, к друзьям, родственникам, самостоятельно размещаются, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Ростовской области сегодня, 19 февраля, на территории Тарасовского района взорвался снаряд, сообщает источник издания в правоохранительных органах региона. Взрыв произошел около четырех часов утра.

Снаряд упал в 300 метрах от частного дома в станице Митякинской.

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