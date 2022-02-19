О ситуации с беженцами рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев

На Дону развернуто около 150 ПВР. Фото: МЧС РО

В Ростовской области у субботу утром, 19 февраля, объявили режим ЧС. Об этом заявил губернатор донского края Василий Голубев. Также он отметил, что сегодня в организации размещения мирных жителей Донбасса на Дону опираются на опыт 2014 года.

- Президент страны нас молниеносно поддержал: были даны поручения, приняты соответствующие решения. Ночью пришли 5 млрд рублей, министерство финансов области с этим работало и утром мне доложило о том, что главные распорядители готовы к началу выплат, - сказал глава донского региона.

Отметим, что по поручению Владимира Путина каждому беженцу выдадут по 10 тысяч рублей. Для беженцев подготовили 143 пункта временного размещения.

- И процесс этот продолжается. Мы оцениваем ситуацию. По состоянию на утро в пунктах временного размещения у нас находятся 1 692 человека, из них 737 детей. Задействовано восемь пунктов временного размещения, - прокомментировал губернатор региона.

Всего на утро подготовлено 13949 мест, в том числе 3152 в детских оздоровительных лагерях, еще 2158 мест - в других организациях. Глава региона также сообщил, что количество мест размещения будет увеличено, если в этом будет потребность.

Отметим, что на пунктах пропуска дежурят врачи, а в ПВР организованы медицинские посты.

- По мере поступления людей в пункты размещения мы организуем тестирование на новую коронавирусную инфекцию. На пограничной территории у нас дежурят 86 бригад скорой медицинской помощи. При необходимости есть возможность нарастить это количество и дать дополнительно еще 300 бригад, - сообщил Василий Голубев.

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