С детьми за руку и с баулами наперевес: Что происходит на границе Ростовской области и в пунктах размещения беженцев из Донбасса

Люди часами ждут заселения в пункты временного размещения. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростовскую область продолжают прибывать беженцы из ДНР и ЛНР. Что происходит на пунктах пропуска на границе и в пунктах временного размещения, увидел и передает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

ГОЛОСУЮТ НА ДОРОГЕ

Во всех пунктах, где мы были, а начали мы с детского лагеря «Красный десант», первое, что бросалось в глаза, - это большое количество автобусов с людьми. В основном, это дети, женщины и пожилые люди. Есть группы детей-сирот, с которыми приехали воспитатели или опекуны.

- Восемь сирот-детей из горловского колледжа и 16 подростков, - рассказала сопровождающая. - Нам вчера сказали за 15-20 минут собрать детей и выдвинуться.

- У нас было два часа на сборы, - говорит женщина с маленьким ребенком на руках. - У нас семья большая, и мы успели необходимое взять.

На остановках стоят женщины с детьми, с тяжелыми сумками наперевес, и голосуют, чтобы их довезли до каких-то пунктов размещения. Они приехали не организованно автобусами, а сами. На границе в пункте МЧС они могут обогреться, там дают чай, кормят, но потом людей везут в какие-то населенные пункты, где должны распределить в тот же самый красный десант. А там начинаются проблемы, потому что в санаториях мест нет.

В пунктах обогрева беженцы ожидают, когда их увезут в ПВР Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПРИШЛОСЬ НОЧЕВАТЬ НА ПОЛУ В АВТОБУСАХ

Солнечным днем на площадки, где стоят автобусы, высыпала детвора. В спешке сборов игрушек не взяли, родители экономят заряд на телефонах, поэтому ребята сами занимают себя на улице. Пыль на автобусах расчертили рисунками с машинками и надписями «Люблю Донецк». Когда заходишь автобус, детей, кстати, тоже не сразу видно — играют на полу, усевшись между сумками.

Тем временем, родители жалуются, что приходится ночевать на полу в автобусах. Перекус, взятый из дому, закончился. Можно сходить и в кафе рядом, но не у всех есть на это деньги.

- Дети на полу сидят, голодные, еще ничего не ели! - в сердцах кричит женщина. - Мало того, что нас вчера из дому вывезли еще в восемь вечера, так мы до сих пор здесь.

Одна из мам с ребенком ответила, что, несмотря на долгое ожидание в автобусах, подвоза еды и воды не было.

Солнечным днем в автобусах сравнительно тепло, а сейчас уже вечереет, становится холодно. Сами автобусы — не дальнего следования, с жесткими сидениями со спинками под углом 90 градусов — не для долгого ожидания. Уставшим людям даже негде прилечь: транспорт забит настолько, что можно лишь сидеть или стоять. Подростки стараются стоять, уступать сидячие места пожилым.

Люди собирались очень быстро и не смогли взять все необходимое Фото: Артур СЕЛИМОВ

НА ОБРАТНУЮ ДОРОГУ ДЕНЕГ НЕТ

Среди приехавших есть те, у которых уже не осталось денег на дорогу домой, потому что все потратили на путь сюда.

Сейчас по дорогам туда-сюда снуют таксисты, у которых «горячая пора» - возят людей от автобусов к санаториям или сразу к родственникам. Как признаются сами беженцы, иногда их подвозят и бесплатно, понимая сложность ситуации.

Особенно непросто женщинам с малыми детьми, даже с грудничками. Собираясь в эвакуацию, они не взяли слишком много подгузников и смесей — просто не успели, и теперь не знают, что делать, пока их не разместили.

Многие не понимают, для чего нужно было так экстренно уезжать, когда не получается быстро заселиться.

ПУГАЕТ НЕИЗВЕСТНОСТЬ

В пункт размещения журналистов не пустили из-за антиковидных ограничений. Но на входе в детский лагерь среди поступающих беженцев чувствовалась напряженность. Прибывшие спрашивают, почему приходится долго ждать, какая еще есть информация.

Людей пугает неизвестность — куда их распределят и когда, что с возвращением домой... Еще предстоит наладить информирование: когда к лагерю подъезжают родственники беженцев и ищут их, не могут узнать, здесь ли их родня.

Люди рассказали, что желающих покинуть Донбасс очень много, но от эвакуации отказываются из страха и других обстоятельств.

- Может вообще останемся без ничего, - горько улыбается женщина с ребенком за руку. - Не выехали те, у кого родители лежачие, парализованные - их же не бросишь.

Услышав в пансионате или лагере "Мест нет", люди возвращаются в пункты обогрева МЧС Фото: Артур СЕЛИМОВ

СВОИМ ХОДОМ

А вот в пункте обогрева МЧС у поселка Максимов никто на улице не ждет — всех распределили по палаткам, люди едят и спят. Пока не понятно, куда их распределят. У кого есть родня здесь, берут такси и едут к ней.

Вот приехала женщина с тремя детьми: она сама наняла транспорт, чтобы доехать до пункта временного размещения в пансионате, но там не оказалось мест, поэтому приехала сюда, не зная, как поступать дальше — ждать размещения или возвращаться.

А на трассах — типичные беженцы, как их привыкли представлять: женщины пешком идут по дороге с детьми, тащат огромные сумки. Они своим ходом добрались до границы региона, а на такси денег уже нет.

ОФИЦИАЛЬНО

«Наша задача — позаботиться о людях»

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что в регионе открыты 8 пунктов временного размещения.

- Всех, кого необходимо, в том числе детей, а их примерно треть от общего количества принято, разместили. Они обеспечены всем необходимым — питанием, медицинским обслуживанием, - прокомментировал Игорь Гуськов.

Как сообщил первый заместитель губернатора, в регионе продолжают разворачивать места для прибывших беженцев, и сегодня их подготовили уже более 13 тысяч.

- Мы организовали транспортировку граждан автобусами - от пунктов железнодорожных, автомобильных и пешеходных пунктов перехода к ПВР.

Деньги на поддержку прибывшим в область уже поступили, рассказал Игорь Гуськов.

- Средства Минфин перечислил вчера в ночь, а сегодня они доведены до главного распорядителя бюджетных средств Минтруда области. И сегодня к концу дня прибывающим перемещенным гражданам будет осуществляться выплата по 10 тысяч рублей на каждого человека, чтобы можно было приобрести предметы первой необходимости.

Также для прибывших выделено дополнительное количество ПЦР-тестов — вопрос на контроле Роспотребнадзора РФ и Минздрава области. Желающие получат прививки от коронавируса, добавил первый замгубернатора.

- Наша задача — позаботиться о людях, эта работа проводится в полном объеме, - сказал Игорь Гуськов.

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