В Ростовской области взорвался снаряд на границе с Украиной

На месте ЧП работают экстренные службы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сегодня, 19 февраля, на территории Тарасовского района взорвался снаряд, сообщает источник издания в правоохранительных органах региона. Взрыв произошел около четырех часов утра.

Снаряд упал в 300 метрах от частного дома в станице Митякинской.

Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в донской край вечером, в пятницу, 18 февраля, потянулись колоны машин и автобусов из ДНР. Глава республики, Денис Пушилин, объявил эвакуацию женщин, детей и стариков. Мужчины призывного возраста остались на родной земле.

- Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов Республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким, - обратился Денис Пушилин к гражданам.

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