Что происходит с эвакуацией жителей Донбасса в Ростовскую область

Среди эвакуированных - женщины, дети, пожилые. Фото: Александр Кочетов

В Ростовскую область вечером, в пятницу, 18 февраля, потянулись колоны машин и автобусов из ДНР. Глава республики, Денис Пушилин, объявил эвакуацию женщин, детей и стариков. Мужчины призывного возраста остались на родной земле.

- Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов Республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким, - обратился Денис Пушилин к гражданам.

На Дону из-за ситуации в ДНР объявили режим повышенной готовности. Фото: Александр Кочетов

С семи часов вечера на донской трассе очевидцы наблюдали поток машин из соседнего государства.

Кто мог, эвакуировался сам, других же централизованно отправляли в Россию, в приграничный Неклиновский район, на автобусах.

Прибывших из ДНР людей разместили в лагерях и санаториях. Так, люди остановились на базе отдыха «Звезда» и «Спутник», что под Таганрогом. Их обеспечили горячим питанием и всем необходимым.

Кто-то из беженцев был настроен оптимистично. Так, один мужчина сказал, что очень надеется, что родину покинул ненадолго.

- Уже выезжали, когда немножко постреливали, - говорит он. –Надеюсь, ненадолго (приехали — прим.ред.) — переночевать! И все.

Другие же не строят прогнозов на счет того, когда смогут вернуться на родину.

Также вчера президент РФ Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей каждому беженцу.

Прибывшие из ДНР грелись в кафе, ожидая размещения. Фото: Александр Кочетов

Вечером в пятницу, на экстренное совещание с правительством Ростовской области прибыл врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Он обозначил приоритетные задачи. В первую очередь поручил организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль.

- В случае необходимости всем нуждающимся должна быть оказана всесторонняя помощь. Особенно Александр Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течении суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей, - сообщает МЧС РФ.

В общей сложности, по предварительным данным, в Ростовскую область приехали вчера около полутора тысяч человек.

- Для размещения граждан ДНР и ЛНР подготовлены пункты временного размещения. ПВР планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, - всего на 3274 места. Количество мест для размещения планируется увеличить до 10000. В дальнейшем увеличение количества мест размещения прибывающих граждан будет осуществляться с учетом развития ситуации. В местах размещения организовано питание и медицинское обслуживание, - прокомментировали в правительстве Ростовской области.

Не исключено, что если поток беженцев будет большой, их отвезут в соседние регионы.. Между тем на Дону объявили режим повышенной готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ненадолго - только переночевать!»: первые беженцы с Донбасса прибыли в Ростовскую область

В Ростовскую область прибыли десятки автобусов с беженцами (подробнее)

В Ростовской области ставят временные палатки для обогрева беженцев, которые будут ожидать дальнейшей эвакуации

Люди рассказывают, что таксисты довозят жителей Донбасса только до российско-украинской границы, а дальше - как знаешь (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Более 400 сотрудников МЧС привлечены к встрече беженцев из ДНР и ЛНР на шести пунктах пропуска в Ростовской области

Руководство МЧС России проведет заседание комиссии по ситуации с прибывающими из ДНР и ЛНР в Ростовской области (подробнее)

«Будем спасать!»: бывший атаман Всевеликого Войска Донского Виктор Водолацкий прокомментировал эвакуацию жителей ДНР

Депутат госдумы Виктор Водолацкий рассказал об эвакуации жителей ДНР в Ростовскую область (подробнее)

Правительство объявило режим повышенной готовности в Ростовской области

В считанные часы будут развернуты пункты временного размещения на 10 тысяч человек (подробнее)