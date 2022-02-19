Более 400 сотрудников МЧС привлечены к встрече беженцев из ДНР и ЛНР на шести пунктах пропуска в Ростовской области

В Ростовскую область по поручению президента прибыла оперативная группа по вопросу размещения беженцев. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В Ростовскую область прибыла оперативная группа МЧС по поручению президента Владимира Путина. Исполняющий обязанности министра МЧС Александр Куприян проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по сложившейся ситуации с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В настоящее время Главное управление МЧС по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности, - напомнили в пресс-службе.

Оперативную группу возглавил и.о. министра МЧС России Александр Чуприян. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Организовать работу в пунктах пропуска отправились оперативные группы в составе которых специалисты МЧС, Роспотребнадзора и Минздрава.

Всего организовано шесть автомобильных пунктов пропуска. На местах сотрудники Донского спасательного центра развертывают городки жизнеобеспечения.

Всего же более 400 специалистов и 150 единиц техники задействованы во встрече беженцев.

Сотрудники Донского спасательного центра МЧС России отправляются на помощь прибывающим беженцам. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

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