Оперативная группа МЧС России вылетела в Ростовскую область

Опергруппа вылетела по поручению президента Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочая группа МЧС во главе с временно исполняющим обязанности министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

- Специалистами МЧС России уже проведена предварительная оценка ситуации, - прокомментировали в ведомстве. - Александр Чуприян поставил задачу обеспечить все пункты пропуска местами обогрева и необходимой медицинской помощью.

Кроме того, в Ростовскую область вылетела глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты федерального министерства здравоохранения.

- На данный момент границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов, - рассказали в региональном МЧС. - В первую очередь была организована эвакуация детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте. Напомним, об эвакуации граждан Донецкой и Луганской народных республик стало известно в пятницу, 18 февраля, после официального выступления главы ДНР Дениса Пушилина. После 20.00 в сторону Ростовской области выдвинулись первые автобусы с беженцами. Эвакуируют в первую очередь женщин, детей и пожилых. В связи со сложившейся ситуацией в Ростовской области объявлен режим повышенной готовности. Уже развернуто более 3 тысяч мест для приема людей, а в ближайшие часы подготовят уже 10 тысяч мест.

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