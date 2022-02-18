Правительство объявило режим повышенной готовности в Ростовской области

Транспорт доставляет первых беженцев на территорию региона
Фото: Александр КОЦ
В Ростовской области с 18 февраля введен режим повышенной готовности, а в связи с приемом беженцев из ДНР и ЛНР в регионе создан оперативный штаб по организации этой работы. Решение об этом было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительстве региона.
- Для размещения граждан ДНР и ЛНР подготовлены пункты временного размещения. Их развернут на базе оздоровительных лагерей, санаториев и баз отдыха — всего 3274 места, - сообщили в пресс-службе правительства. - В ближайшие часы количество мест планируется увеличить до 10 тысяч.
Также на заседании комиссии было принято решение о возможности дальнейшего увеличения количества мест для размещения прибывающих беженцев с учетом развития ситуации.
- В местах размещения организовано питания и медобслуживание, - добавили в пресс-службе.
Напомним, о массовой эвакуации граждан сегодня заявил глава ДНР Денис Пушилин, также появилась информация об эвакуации жителей ЛНР. Автобусы в Ростовскую область должны были выехать в 20.00.
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